Inter-news.it - Verona-Inter, Calhanoglu preservato? Inzaghi ragiona su tre ruoli!

Antivigilia di, primo match della tredicesima giornata di campionato. Hakan, il quale si è sottoposto ad esami, rimane in dubbio. Le ultime sulla probabile formazione di.ANTIVIGILIA – Si avvicina, match in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Simone, nella giornata di oggi, inizia i preparativi per la partita contro gli scaligeri, visto che sono rientrati gli ultimi nazionali. Ovviamente fari puntati sulle condizioni di Hakan. Il regista turco si è sottoposto ad esami, che fortunatamente hanno escluso lesioni. Ma la sua presenza rimane in dubbio.dovrà, inoltre, sciogliere le riserve anche su altri due. Le ultime sulla probabile formazione, secondo Sport Mediaset., probabile formazione: non solo!CAMBI – In vista diriflette su, che dovrebbe essereper farlo poi giocare contro il Lipsia in Champions League.