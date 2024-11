Spettacoloitaliano.it - This is Me replica su La5, quando rivedere le repliche del programma

is Medel, dove vederlo“is Me” è una nuova trasmissione televisiva italiana condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 a partire dal 20 novembre 2024. Lo spettacolo celebra i viaggi di molti talenti che sono diventati famosi attraverso il popolare talent show “Amici di Maria De Filippi”. Ilprevede tre puntate speciali in cui questi artisti condividono le loro storie, dagli inizi ai successi e ai progetti futuri. Interviste e momenti dietro le quinte con nomi noti come Emma Marrone, Irama, Annalisa, Elodie, Angelina Mango, Petit, Marisole, The Kolors e molti altri. È una grande opportunità per rivisitare le storie di questi amati artisti e vedere come si sono evoluti nel corso degli anni. Il racconto prosegue con la loro storia di oggi che li vede protagonisti di un lungo viaggio che li ha consacrati Artisti trasformando i loro sogni in realtà.