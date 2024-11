Gqitalia.it - Su una gamba sola per 10 secondi: l'esercizio che devi fare se vuoi vivere a lungo

Lo abbiamo fatto tutti a scuola, il gioco dell’equilibrio, senza sapere quante informazioni preziose si nascondevano dietro un gesto così banale. Oggi, quel “gioco” è al centro di studi scientifici che dimostrano come la capacità di restare in equilibrio su unaper almeno 10sia un indicatore chiave di longevità e benessere.Perché dovresti incorporare l'allenamento dell'equilibrioSviluppare la propriocezione è utile per migliorare l'equilibrio, ridurre i traumi emovimenti più fluidi5 esercizi anti-invecchiamento per migliorare la qualità della vita, oltre a renderla più lungaI fisioterapisti e fondatori di FisioScience ci guidano in una routine fitness ideale per combattere gli acciacchi dell'età che avanzaL’equilibrio come specchio della salute«L’equilibrio non è solo una questione di stabilità o una dote fisica da raccontare.