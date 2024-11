Spending review deficit zero e riforma delle pensioni Anche il Papa stringe la cinghia | Sennò il sistema collassa

Leggi su Open.online

Con una letteraFrancesco ha comunicato ai cardinali l’urgenza di unain Vaticano: «In termini concreti, cio? significa che l’attualenon e? in grado di garantire nel medio termine l’assolvimento dell’obbligostico per le generazioni future». Come scrive il Messaggero, l’annuncio non arriva a sorpresa dato che il pontefice da tempo è impegnato in una ristrutturazione dei conti dello Stato Pontificio. Già a settembre aveva posto come obiettivo ile dal primo novembre i cardinali hanno ricevuto una busta paga più “leggera”.La lettera del«Con questa lettera intendo oggi porre la vostra attenzione su un’altra questione che mi e? oggi particolarmente a cuore», inizia così Bergoglio la sua missiva indirizzata ai cardinali. L’attenzione è massima: «Dobbiamo affrontare problematiche serie e complesse che rischiano di aggravarsi se non trattate tempestivamente».