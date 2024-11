Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto e il grande desiderio di imporsi anche nei 5000 metri

Il conto alla rovescia sta per terminare e i pattini romperanno il ghiaccio. Il massimo circuito internazionale è alle porte e nel prossimo week end (22-24 novembre) a Nagano (Giappone) si darà il via alle danze. La Nazionale italiana guidata dal Direttore tecnico, Maurizio Marchetto, si presenta ai nastri di partenza con non poche ambizioni.Fari puntati su, già impressionante nel corso della preparazione a Inzell (Germania). Sull’anello di ghiaccio tedesco, in occasione dell’International Race, il campione vicentino ha ottenuto il record del mondo ufficioso dei 10000. L’azzurro è stato in grado di abbattere la barriera dei 12 minuti e 30 secondi con il crono di 12:26.30, ma il primato non è stato omologato per via dell’assenza dei giudici ISU in una manifestazione in cui non erano previsti i controlli antidoping.