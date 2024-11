Ilrestodelcarlino.it - Social network e IA: stasera incontro al Gibs

Entra nel vivo il percorso di Romagna MIA, finanziato dalla Regione attraverso l’avviso per azioni di coinvolgimento dei giovani sull’uso consapevole deimedia e dell’intelligenza artificiale, cofinanziato dall’Ue. Bertinoro ne è capofila e ha ottenuto il contributo insieme a Tredozio e Forlimpopoli. Oggi alle 20 aldi Fratta Terme in via Loreta 233 si terrà l’Laboratorio IA con l’associazione Root: verrà approfondito il tema dell’intelligenza artificiale, rischi, opportunità e possibili sviluppi.