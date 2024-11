Lanazione.it - Prende a calci l'arbitro: dirigente squalificato per quattro anni

Grosseto, 21 novembre 2024 - Unè stato colpito con uno da undella Castiglionese. La squadra è stata penalizzata di due punti in classifica, l'è finito in ospedale e ilè statoper, esattamente fino al 20 novembre 2028, dal giudice sportivo della delegazione di Grosseto. Il fatto è avvenuto al termine della partita Castiglionese-Argentario (0-2) valida per il campionato Under.17 Allievi provinciali (girone 'A'). Ilrossoblu dopo essersi avvicinato all', come viene spiegato nella motivazione, ''con.fare minaccioso e aggressivo" lo ha colpito "con uno vicino alla caviglia procurandogli un forte dolore", che ha costretto il direttore di gara ad andare al pronto soccorso''. La Castiglionese è stata anche penalizzata in classifica di due punti in ossequio al regolamento del Codice di giustizia sportiva per prevenire e contrastare tali episodi.