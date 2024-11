Movieplayer.it - Logan - The Wolverine in offerta su Amazon per il Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

Sull'onda del successo planetario di Deadpool &, quale occasione migliore per gustarsi l'avventura solitaria deldi Hugh Jackman Su, grazie al2024, il Blu-Ray di- Theè attualmente in. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 5,46€, con uno sconto del 38% sul prezzo più basso recente indicato (8,77€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box qui sotto, o in alternativa potete . Quale futuro per Hugh Jackman alla Marvel? L'attore australiano è tornato a sorpresa per Deadpool &dopo essersi ritirato dal ruolo del mutante preferito dai fan proprio dopo il film di James Mangold nel 2017, ma inizialmente si pensava che si .