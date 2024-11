Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Maanum manca l’appuntamento con il gol, punteggio ancora bloccato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Trenta minuti da qui alla fine.lunghissima.59? Stanno suonando la carica le inglesi.58? PRIMA VERA OCCASIONE!!!! ARRIVA, CONVINTA DI AVER SEGNATO, SU UN IMBUCATA DI FOORD. PALLA SUL FONDO.57? Diventa una prova mentale quella delle bianconere che devono tenere la fisicità dell’. Bella prova fin qui anche di Calligaris.55? Non devono ora schiacciarsi troppo le torinesi perchènotanti minuti al termine della partita.54? Che azione dell’. Uno due veloce e alto tra le centravanti che poi trovano l’imbucata giusta. Foord sbaglia solo il suggerimento finale invece del tiro in porta. Assediata la.53? Più coraggioso l’11 di Massimiliano Canzi in questi ultimi minuti.52? Niente da fare. Provata la conclusione al volo.