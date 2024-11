Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Giovedi 21 Novembre 2024

21sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21:15, SkyUno HD trasmetteforvs, un biopic che ripercorre la storica rivalità tra due grandi scuderie automobilistiche. Il film, diretto da Stefano Mordini, racconta della sfida nel Campionato mondiale di rally del 1983 tra lata dal direttore sportivo Cesare Fiorio, e l'imbattibile team. Con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, la pellicola promette adrenalina e passione per il mondo delle corse. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, c'è La terra dei figli, diretto da Clo Cupellini, un dramma distopico ispirato alla graphic novel di Gipi. Ambientato in un'Italia post-apocalittica e violenta, il film racconta la storia di un ragazzo che cerca qualcuno capace di leggere il diario di suo padre in un mondo che sembra aver dimenticato il passato.