Iltempo.it - Grillo "arrivato a Roma". Stoccata di Conte: "Se fosse venuto con noi in trincea..."

Leggi su Iltempo.it

Beppe, apprende l'Agi, sarebbeall'antivigilia della Costituente che Giuseppeha fortemente voluto come fase di "rifondazione dal basso" del Movimento 5 Stelle. Il Garante e cofondatore del partito sarebbe però, almeno al momento, orientato a non partecipare alla due giorni di Nova, l'appuntamento con gli iscritti per decidere se cambiare la linea - dal tetto dei due mandati per gli eletti ai poteri che ora spettano allo stesso- fissata per sabato e domenica al Palazzo dei Congressi dove si conoscerà "in diretta" l'esito di partecipazione e scelte che condizioneranno il futuro del Movimento. Una Capitale che si annuncia affollata, dal punto di vista politico, poiché martedì 26, a stretto giro, ci sarà anche Davide Casaleggio, figlio dell'altro cofondatore M5s, per la presentazione del suo libro, "Gli algoritmi del potere" (alle 18,30 nella sede di Vis Factor, in via della Scrofa).