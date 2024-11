Lettera43.it - Gaza, oltre 60 morti in un raid nel Nord della Striscia

Almeno 66 persone, la maggior parte donne e bambini, sono morte e più di 100 sono rimaste ferite in unisraeliano avvenuto all’alba neldi. Lo hanno riferito Al Jazeera e l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’attacco ha distrutto un intero isolato residenziale, vicino all’ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia in quello che la Wafa ha descritto come un «orribile massacro». Hussam Abu Safia, direttore dell’ospedale, ha riferito che: «È arrivato un numero molto elevato di vittime e ci sono ancora molti corpi da recuperare. La situazione è onestamente molto grave. Non riusciamo a far fronte all’enorme numero di feriti e vittime che sono arrivati». Ha inspiegato che sono state distrutte cinque abitazioni e che «la maggior parte del nostro personale è impegnata a soccorrere i feriti sul posto a causamancanza di ambulanze».