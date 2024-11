Ilrestodelcarlino.it - Fascicolo sanitario elettronico dell’Emilia Romagna, la scadenza del 17 dicembre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 novembre 2024 - C’è tempo fino al 17per presentare opposizione all’inserimento di dati e documenti relativi a prestazioni antecedenti il 19 maggio 2020 sul. Dal 19 maggio, il caricamento sul Fse avviene in modo automatico. E’ inserita, inoltre, la possibilità per neomaggiorenni e nuovi iscritti all’anagrafe di avvalersi dell’opposizione. A decidere le novità è il ministero della Salute, che ha riaperto - dal 18 novembre al 172024 - la finestra temporale entro cui esprimere il proprio diniego (la prima finestra utile era stata dal 22 aprile al 30 giugno 2024). Il ministero, di concerto con il dipartimento della Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio e il ministero dell’Economia e delle finanze, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, ha realizzato sul tema una campagna di informazione,2.