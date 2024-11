Zonawrestling.net - Dynamite 20.11.2024 Una notte di vendette

Ciao Sycos! Bentornati all’analisi del nostro amato, che questa settimana ci arriva dalla Santander Arena di Reading, Pennsylvania. Una puntata che si preannuncia molto interessante con diversi match importanti in vista di Full Gear, tra cui un 8-man tag team match stellare e Orange Cassidy contro Wheeler Yuta nel main event.8-Man Tag Team Match (3,3 / 5) Will Ospreay, Powerhouse Hobbs, Ricochet e Mark Davis vs Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Lance Archer e Brian Cage Match che inizia con una rissa furiosa ancora prima del suono della campana. Infortunio (kayfabe) di Hobbs nelle fasi iniziali che viene portato nel backstage. Grande azione con diversi spot spettacolari tra cui Archer che chokeslamma Ricochet sugli altri a bordo ring. Hobbs rientra zoppicante ma riesce comunque a dominare tutti gli avversari.