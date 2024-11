Sport.quotidiano.net - Cus, pioggia di medaglie a Reggio. Tripletta di ori per Nicolas Tagliatti

La piscina Melato diEmilia ha ospitato il “Trofeo città diEmilia”, manifestazione interregionale riservata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Nuoto in vasca da 25 metri. Il Cus Ferrara nuoto si è presentato agguerrito all’appuntamento e ottimi sono stati i riscontri cronometrici dei nuotatori cussini nonostante il periodo di pieno carico. Nella categoria Ragazzi salgono sul podio Alice Canella nei 100 e 200 dorso; nella doppiadistanza abbassa di oltre 6 secondi il proprio personale portandolo a 2’32”8. Lucrezia Rossi nei 200 farfalla chiusi in 2’42”6 è terza alla prima esperienza in questa gara; ottima la prova di Margherita Astolfi che nei 400 stile libero è prima nella categoria Ragazzi con un ottimo 4’46”5.