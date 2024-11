Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola fai attenzione quando entri | è la porta giusta per te?

Leggi su Funweek.it

Ladidisi trova a Roma ed è un edificio risalente al XVII secolo, caratterizzato da una facciata barocca che, però, non è l’unico ingresso della struttura. Infatti, essa presente due entrate che si differenziano per alcuni particolari. Non solo, laè diventata ancora più popolare per il video diventato virale di un utente che, visitandola, ha scoperto uno specchio in cui scattare selfie.didia Roma: perché ha due entrateLadidisita a Roma ha due entrate: una è sulla sinistra e una sulla destra. Il primo è per tutti coloro che vogliono entrare nell’edificio per ammirare la sua storia e i suoi tesori artistici o anche solo accendere una candela e pregare. Il secondo, invece, è per coloro che vogliono scattare un selfie attraverso lo specchio per tutti diventato il miglior specchio della Capitale.