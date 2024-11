Quotidiano.net - Cecchettin e i femminicidi: “Confronto col ministro”. E Valditara accetta l’invito

Roma, 21 novembre 2024 – I– numeri, cause, azioni di contrasto – tornano a occupare la scena politica. Il merito è di Gino, padre di Giulia, la studentessa 22enne uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Dopo il lancio della Fondazione intitolata alla figlia per promuovere “un cambiamento sociale” finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere,, allarmato dalla dichiarazione deldell’Istruzione, Giuseppe, su migranti e, sente aria di semplificazioni ed educatamente si mette di traverso. La negazione dei“come fenomeno giuridico” e la relazione tra immigrazione illegale e violenze di genere lo inducono a reagire. 9.15- Bologna (aula magna di Santa Lucia/via Castiglione 36; in presenza e diretta streaming canale Youtube Alma Mater)- Evento-"Dieci domande sulla violenza" tra scuole, Università, Centri antiviolenza e Centri per uomini autori di violenza promosso dal Piano per l'uguaglianza metropolitano e rete "Ecco!" in collaborazione con Alma Mater, Comune e Usp Bologna.