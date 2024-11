Leggioggi.it - Categorie protette: cosa sono e aiuti sul lavoro

Come funziona l’assunzione per le? L’articolo 41 della Costituzione dispone che l’iniziativa economica privata è libera. In attuazione di questo principio costituzionale i datori dihanno una serie di prerogative tra cui quella di scegliere la persona da assumere. La normativa italiana limita la libertà assicurata alle aziende esclusivamente per esigenze valutate di interesse superiore rispetto alla tutela dell’iniziativa economica privata.Tra le limitazioni previste per legge figura l’obbligo, previsto dalla Legge 12 marzo 1999, numero 68, di avere in organico un certo numero di lavoratori con disabilità che, altrimenti, correrebbero il rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento – reinserimento lavorativo. La stessa Legge numero 68/1999 riconosce una corsia preferenziale di collocamento ai soggetti appartenenti a determinateche, pur non versando in una situazione di disabilità fisica o psichica,in condizioni di difficoltà e, in quanto tali, vengono ritenuti dalla normativa come meritevoli di un accesso prioritario al