Ilfattoquotidiano.it - “Bevevo shot di vodka dopo aver messo a letto i miei figli poi mi infilavo le dita in gola e mi assicuravo di vomitare tre volte”: Elle Macpherson racconta il difficile passato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La mia vita sembrava perfetta a tutti. Da fuori sembrava che stessi facendo un ottimo lavoro, ma dentro di me stavo davvero lottando”. Sono queste le parole con cui, top model australiana, oggi 60enne, apre al pubblico il suo, lonei minimi dettagli, compreso quelli più difficili, come la sua dipendenza dall’alcol che, per un certo periodo, ha avuto la meglio su di lei.Ne parla nel suo ultimo libro autobiografico,: Life, Lessons & Learning to Trust Yourself. Un viaggio nei ricordi di una supermodella la cui perfezione, agli occhi degli altri, ritorna a essere nominata ciclicamente, da quella del suo corpo, tale da essere soprannominata The Body, a quella di una mamma, una moglie e una modella che sentiva di dover essere, appunto, perfetta. Ma, mentre nessuno guardava, era tutto diverso: dalla nascita del suo ultimoo, Cy, oggi 21enne, la modella ha iniziato a bere nonostante gli fosse stato consigliato di non cominciare subitoil parto perché avrebbe potuto alterare il suo equilibrio mentale.