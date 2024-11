Gaeta.it - Approvato l’emendamento che modifica la competenza sui respingimenti migratori: polemiche in corso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterproposto dalla relatrice Sara Kelany di Fratelli d’Italia al decreto Flussi ha ricevuto l’ok dalla commissione Affari Costituzionali della Camera. Questastabilisce che le corti d’Appello diventeranno le competenti per i ricorsi relativi aidei migranti, spostando così il trattamento di queste pratiche dal tribunale di immigrazione. La questione ha sollevato un acceso dibattito politico, alimentato anche da recenti dichiarazioni pubbliche di Elon Musk, che ha commentato l’operato dei giudici italiani.Il contenuto dele le nuove competenze legaliIl provvedimento in questione ha generato non poche controversie, poiché si propone di alterare radicalmente le modalità di gestione dei ricorsi nei confronti deidei migranti.