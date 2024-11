Iodonna.it - «Abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere». Ma la sorpresa è stata quando è arrivato il conto

Antonio Cassano se la prende con Salt Bae, lo chef turco (il cui vero nome è Nusret Gökçe) noto per le esibizioni con il sale nei suoi ristoranti. E proprio “salato” è stato ilche l’ex calciatore 42enne si è trovato a pagare in un locale di Salt Bae in Grecia. Premiati i migliori ristoranti del mondo, ecco i 4 italiani nella top 50 X Leggi anche › 5 ristoranti da provare a novembre 2024 Antonio Cassano parla delsalato da Salt BaeAntonio Cassano ha raccontato la sua esperienza a Viva El Futbol, programma in streaming condotto dallo stesso ex calciatore, da Lele Adani e da Nicola Ventola.