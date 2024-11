Ilgiorno.it - A Busto il misterioso benefattore ha colpito ancora. Regalo di Natale in anticipo per due associazioni

Arsizio (Varese) –diinma molto apprezzato. Ilanonimo che da anni lascia nella cassetta della posta un generoso assegno a diverseimpegnate in attività assistenziali si è fatto vivo. alla sua maniera. Nell’anonimato più assoluto ha lasciato la busta con l’assegno di 15mila euro nelle cassette della Fondazione Anffas-Lions Tosi Ravera e dell’AIAS. E quest’anno è la seconda volta. A darne notizia Diego Cornacchia, presidente dell’Anffas Tosi Ravera, che ringrazia il. Un esempio, una lezione di vita da parte di un cittadino o cittadina, chissà, che proprio per la modalità che ha scelto per fare del bene conferma di non volere riflettori. Ma per Cornacchia “merita la Civica Benemerenza, il più alto riconoscimento cittadino”.