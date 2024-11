Calciomercato.it - Thiago Motta e la nuova Juventus: succederà per la prima volta contro il Milan

Sabato torna il campionato con il big match di San Siro tra il ‘Diavolo’ e i bianconeri: il tecnico italo-brasiliano in emergenza dopo gli ultimi stop per infortunioMeno grave del previsto l’infortunio rimediato in nazionale da Dusan Vlahovic, ieri mattina tornato alla Continassa per gli esami strumentali dopo il problema alla coscia sinistro accusato nel finale del match tra Serbia e Danimarca.(LaPresse) – Calciomercato.itNessuna lesione e qualche giorno di stop per il centravanti della, con le sue condizioni che saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico bianconero in vista del ritorno in campo.tira un sospiro di sollievo, anche perché si temeva uno stop più lungo dopo la smorfia di dolore e il gesto dello ‘strappo’ dell’ex Fiorentina al momento della sostituzione.