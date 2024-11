Lettera43.it - SpaceX lancia Starship per la sesta volta alla presenza di Trump e Musk

Parziale successo perdopo il sesto test della navicella spazialeda Boca Chica, in Texas. Pur avendo riacceso per la primauno dei motori in orbita, segnando un nuovo capitolo per il riutilizzo dello stadio superiore, non è riuscita tuttavia a recuperare il booster con i bracci meccanici della torre di lancio, denominati Mechazilla, optando per un ammaraggio nel Golfo del Messico. Nonostante abbia perso parte del materiale protettivo che lo ricopriva durante la discesa, il razzo Super Heavy è giunto intatto intorno alle 17 locali, quando in Italia erano le 23, di martedì 19 novembre. Il lancio ha avuto luogodel Ceo e patron Elone del presidente eletto degli Stati Uniti Donaldche sui social aveva fatto i suoi auguri per il decollo «del più grande oggetto mai sollevato in assoluto».