Riepilogo Nations League | la Germania tiene i cechi promossi

2024-11-20 00:18:06 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Un rigore nel finale del centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai ha regalato all’Ungheria un pareggio per 1-1 nellacontro la, che aveva già vinto il proprio girone.Felix Nmecha ha portato la squadra di Julian Nagelsmann in vantaggio a Budapest, ma quando l’ex difensore del Leeds Robin Koch è stato penalizzato con un fallo di mano nei tempi di recupero, Szoboszlai ha mantenuto la calma e ha fatto guadagnare un punto all’Ungheria.Bosnia hanno reagito per rivendicare solo il secondo punto della loro campagna nellamentre detenevano una seconda serie Paesi Bassi lato ad un pareggio per 1-1.Il pareggio di Ermedin Demirovic ha regalato ai padroni di casa un pareggio mentre hanno regalato all’attaccante veterano Edin Dzeko un degno saluto nella sua ultima nazionale.