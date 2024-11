Biccy.it - Replica di Mara Venier alle accuse di una collega: “Io insopportabile?”

ieri sera è stata la vera protagonista della prima puntata di Belve e come sempre Francesca Fagnani ha scavato tra quello che si è detto e ha detto la conduttrice in passato. La regina delle Belve ha pescato una dichiarazione fatta nel 2018 da Ela Weber, che definì Ziaquando si arrabbia’. Lanella suaha però detto di non ricordare dissapori con la modella e showgirl.Ela weber #belve pic.twitter.com/Q5eqptOvjV— Danilo Attianese (@mrdan1787) November 19, 2024diparole di Ela Weber.Durante la sualaha detto: “Se sono fumantina? Sì un po’ lo sono, precisina e fumantina. Poi mi pento amente e pago un prezzo alto. Devo dire le cose un po’ con calma. Ela Weber ha detto che faccio piangere le persone? Oddio no, mi dispiace molto.