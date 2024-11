Ilgiorno.it - Raid con lo spray, presi i rapinatori dell’Isola

Due rapine-fotocopia in meno di una settimana. Lo strappo della collanina d’oro e loal peperoncino per neutralizzare la reazione della vittima. A quattro mesi dai colpi, gli investigatori del commissariato Garibaldi-Venezia, guidati dal dirigente Angelo De Simone, hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip Tiziana Gueli al diciannovenne egiziano Ahmed Ali B. (detenuto da agosto per spaccio dopo un aggravamento della misura) e al connazionale ventunenne Khalid Ali A., ritenuti membri di una gang di San Siro che si muove abitualmente tra la stazione Garibaldi e piazza Gae Aulenti. L’indagine è scattata nelle ore immediatamente successive al primo, andato in scena la sera del 30 giugno scorso: di ritorno a casa dopo aver finito il turno in un ristorante in zona Isola, un ragazzo è stato aggredito e derubato della collana del valore di 1.