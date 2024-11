Imiglioridififa.com - Novità per PlayStation Portal, la nuova modifica la renderà molto più appetibile

Leggi su Imiglioridififa.com

Sony ha ascoltato i suoi fan e ha introdotto una funzionalitàattesa per il, il dispositivo portatile per il remote play di casa: lo streaming cloud senza l’uso di una console PS5. Questa, attualmente in fase beta, permette agli abbonatiPlus Premium di giocare direttamente ai titoli del catalogo PS Plus attraverso il cloud.Dettagli della betaLa beta di questafunzione supporta già una lista di giochi PS5 di alta qualità, tra cui:Dave the DiverGhost of Tsushima (vedi il gioco su Amazon)Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (vedi il gioco su Amazon)Monster Hunter RiseRatchet & Clank: Rift ApartL’esperienza di streaming arriva fino a 1080p/60fps, ma richiede una connessione stabile: almeno 13 Mbps per il Full HD e 7 Mbps per la risoluzione 720p.