Meloni in Argentina oggi bilaterale con il turbo-liberista Milei

I rapporti bilaterali ma anche i grandi temi internazionali saranno al centro dell'incontrodia Buenos Aires tra la presidente del Consiglio Giorgiae Javier. Il presidente '' argentino ha giocato un ruolo da battitore libero al G20 di Rio de Janeiro (da dove la premier è ripartita) e la vittoria di Donald Trump sembra aver reso ancora più estreme le sue posizioni. Proprio alla vigilia del summit brasiliano,aveva auspicato un asse con "gli Stati Uniti nel Nord, l'nel Sud, l'Italia nella vecchia Europa e Israele come sentinella nella frontiera in Medio Oriente".si sono già incontrati altre tre volte, sempre nel 2024: la prima il 12 febbraio, quando il Presidente argentino ha scelto Roma come prima Capitale europea da visitare dopo la sua elezione; il 14 giugno, al Vertice G7 in Puglia, dove l'era presente come Nazione invitata nella sessione Outreach; il 23 settembre a New York, a margine della 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite.