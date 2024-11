Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano 0-1, Champions League volley in DIRETTA: i lombardi dominano il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FENERBAHCE-MONZA DIDALLE 17.006-7tempo perfetto di Schniter.6-6 Pipe vincente di Paulson.5-6 Non passa la battuta di Hobus.5-5 Attacco vincente di Kronthaler.4-5 Block out piazzato da Reggers.4-4 Altro errore al servizio di Reggers.3-4 Il muro di Frances tocca l’asta.3-3 Sbaglia anche Schnitzer.2-3 Errore al servizio di Wieber.2-2 Pallonetto di Nath che beffa il muro meneghino.1-2 MURO PIANO!1-1 Non passa il servizio di Paulson.1-0 Si riprende con la diagonale vincente di Nath.SECONDO SET18-25SET! MURO GARDINI! Si chiude qui un comodoparziale in favore dei.18-24 Mani fuori trovato da Reggers. Fioccano i set point.18-23 Sbaglia anche Louati.17-23 Out il servizio degli austriaci.