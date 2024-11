Linkiesta.it - La rivolta in Abkhazia contro la legge filorussa sugli immobili

«Per la tutela della stabilità e dell’ordine costituzionale nel Paese, ai sensi dell’articolo 65 della Costituzione della Repubblica di, mi dimetto»: è tramite un documento diffuso via Telegram che il presidente de facto Aslan Bzhania ha annunciato di voler rinunciare al ruolo di presidente dopo quattro anni in carica. Quattro giorni fa, centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione in Parlamento, nella città di Sukhumi, per protestareun disegno diche semplificherebbe gli investimenti nel settoreare inda parte dei cittadini russi e per chiedere le dimissioni di Bzhania. Il cosiddetto «decretoappartamenti» era stato proposto per la prima volta a novembre 2021 proprio da Bzhania, secondo cui aprire la vendita di beniari nella regione a cittadini russi sarebbe stato fondamentale per stimolare la crescita economica dell’, che a oggi, tra l’altro, dipende, da un punto di vista economico, quasi totalmente dal turismo russo.