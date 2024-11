Metropolitanmagazine.it - I migliori film di Gabriele Salvatores

Domani, 21 novembre, esce il nuovodi: “Napoli – New York“. Il titolo delsuggerisce, è ovvio, un viaggio. E il viaggio, insieme all’amicizia, è uno dei temi più cari al regista milanese. Dunque, in occasione dell’uscita della sua ultima opera, ecco una classifica deidi, cinque titoli che l’hanno reso un regista indimenticabile.5) Puerto EscondidoImmagini tratte daidi“Che danno ci farà un sistema che ci stordisce di bisogni artificiali per farci dimenticare i bisogni reali? Come si possono misurare le mutilazioni dell’anima umana?”. Questa frase di Eduardo Galeano apre ile ne rivela tutta l’essenza. Forse, scava ancora più in profondità e palesa il cuore dell’intera “tetralogia della fuga” del regista, conclusa nel 1992 proprio da Puerto Escondido.