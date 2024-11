Thesocialpost.it - Ercolano, la tragedia di Samuel, il papà 18enne morto nell’esplosione. La giovane compagna: “Voglio giustizia”

Tafciu aveva appena 18 anni, un futuro davanti e una famiglia da costruire. Èmentre lavorava in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a, lasciando una, Rosita, di 17 anni, e una bambina di pochi mesi. Una vita spezzata per 30 euro al giorno.Leggi anche: Esplosione, la madre delle gemelle vittime straziata dal doloreRosita: “per”La17enne di, Rosita, racconta il suo dolore con parole che fanno male: «come un animale. Come farò a spiegare a nostra figlia che suo padre ècosì?». Le sue parole sono un grido che chiama a rispondere un’intera comunità.era in Italia da quasi dieci anni, di origini albanesi, ma ormai si sentiva parte della realtà napoletana.