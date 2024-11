Sport.quotidiano.net - E-Work, riparte la marcia. Domenica c’è la big Venezia

Sfruttata la pausa di venti giorni dovuta agli impegni delle nazionali e al turno di riposo, l’E-è pronta ritornare in campo per la volata finale di cinque partite prima della sosta natalizia. Le faentine ospiterannoalle 18 le campionesse d’Italia di, prime della classe e reduci dal successo in casa di Schio, match sulla carta ‘impossibile’, ma che verrà affrontato con il morale alto. La classifica è infatti molto positiva, anche se adesso ci saranno impegni complicati contro, San Martino di Lupari, Campobasso, Castelnuovo Scrivia e Brescia che potrebbero far scivolare l’E-di qualche posizione. Sembra però ormai certa la qualificazione alle fasi preliminari di Coppa Italia, che riguarderanno le classificate dal terzo al decimo posto, con l’ultima che resterà fuori.