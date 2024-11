Consigli Fantacalcio 13 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

13. Ilentra nel vivo con la 13ªdi Serie A. Dopo la pausa per le nazionali, il campionato ritorna a dominare l’attenzione, pronto a offrire emozioni e sorprese.Ecco i giocatori datra match di alto livello come Milan-Juventus, Napoli-Roma, e scontri cruciali per la salvezza.13: chiPortieri da:Yann Sommer (Inter): contro il Verona, una delle squadre meno prolifiche, ha buone possibilità di mantenere la porta inviolata.Alex Meret (Napoli): solido e costante, anche contro una Roma in difficoltà rimane una scelta sicura.Difensori da tenere in considerazione:Federico Dimarco (Inter): contro una difesa fragile come quella del Verona, può essere decisivo con assist o gol.Dodô (Fiorentina): sempre positivo, anche contro squadre impegnative come il Como è una scelta affidabile.