Ilgiorno.it - Codogno, in quattro scendono dall’auto e massacrano con calci e pugni un 37enne lasciandolo sanguinante in strada

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 20 novembre 2024 - Brutale aggressione oggi pomeriggio attorno alle 17 ain viale Resistenza, all'altezza dell'incrocio con via Oriana Fallaci, proprio davanti al bar Baraonda: un uomo di 37 anni magrebino, infatti, è stato avvicinato dapersone, secondo le prime testimonianze, le quali sarebbero scese da una macchina e lo avrebbero massacrato disul marciapiede. Gli sconosciuti sono quindi scappati sempre a bordo della vettura in direzione degli impianti sportivi. Alcuni avventori del bar, che sono subito usciti per capire cosa fosse successo, hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute un paio di pattuglie dei carabinieri per cercare di fare piena luce sul gravissimo episodio, su quella che sembra abbia i contorni di una spedizione punitiva.