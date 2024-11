Gaeta.it - Catanzaro jazz fest: al via una rassegna musicale con artisti di spicco e giovani talenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsta per iniziare, portando con sé un’opportunità unica di esplorare il mondo delattraverso una serie di eventi accattivanti e coinvolgenti. Questa, curata dalla cooperativa Atlantide e diretta da Francesco Panaro, parte domani, giovedì, mettendo in primo piano il talento locale edi respiro internazionale. L’appuntamento di apertura si svolgerà alle ore 20 nella prestigiosa Sala concerti di Palazzo De Nobili, dove il Francesco Scaramuzzino Trio si esibirà per presentare il suo ultimo lavoro discografico, “Evening Conversations”.Il programma delival: un mix di musica, cultura e formazioneIlnon è soltanto una serie di concerti, ma un evento completo che abbraccia diverse forme di arte e cultura.