Buchanan sul rientro | Super felice! Poi davanti a famiglia e amici

ha parlato del suoin campo con il Canada in casa nella partita contro Suriname. Il laterale dell’Inter in estasi.– Tajon, a One Soccer, ha commentato il suoin campo con il Canada contro Suriname. Il laterale dell’Inter è apparso molto contento: «Ho lavorato duro per ritornare nuovamente disponibile e ritrovare il campo. Finalmente sono ritornato e possono ritenermi. Penso che sia fantastico ritornare a casa e giocare di fronte a. Finalmente, sono rientrato dopo l’infortunio e non posso chiedere altro». Ora ovviamente vorrà mettere minuti nelle gambe anche con la maglia dell’Inter, visto che dal suonon ha ancora giocato. Da capire se entro la fine dell’anno, Inzaghi gli potrà dare qualche chance tra Serie A, Coppa Italia o Champions League.