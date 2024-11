Sport.quotidiano.net - Tegola per la Sella Cento: "Delfino deve fermarsi"

A Pesaro,torna a. Ed è una sconfitta che nasconde certamente qualche rammarico, visto che la VL affrontata domenica non era e non è stata irresistibile, ancora visibilmente scossa dalle batoste subite nelle scorse settimane, ma alla quale è bastato poco per affondare una Benedetto timida e a tratti disordinata. Niente tris prima della pausa quindi, ma uno stop che imporrà ai biancorossi di tornare a lavorare ancora più duramente per rimettersi in carreggiata tra due venerdì con Cividale, sfida che aprirà un altro ciclo di gare ravvicinate quanto delicate per i ragazzi di coach Di Paolantonio. "Abbiamo perso un’occasione – dice il gm Nicolai –. E’ vero, sulla carta non ci sono dubbi che fossero loro la squadra più forte, ma avremmo dovuto fare meglio, sfruttando il loro momento negativo.