Iltempo.it - Sottocorona: "Il freddo arriva". Tutto in 48 ore, gelo e maltempo

Il cambio di stagione l'avete fatto? "Meglio andare a vedere dove sono sciarpe e maglioni perché il", è il consiglio di Paolonelle previsioni meteo di martedì 19 novembre per La7. Il meteorologo mostra le mappe che indicano come una zona di aria molto fredda è ferma sul Mare del Nord ma ben presto arriverà sull'Italia. Le previsioni del tempo per oggi: "Un po' di nuvole e qualche pioggia non particolarmente intensa al di là delle Alpi", che frenano l'ingresso del. Qualche precipitazione si nota dalla Toscana poi a scendere giù fino al basso Tirreno. Mercoledì 20 novembre il "peggioramento comincia a farsi sentire al nord con i fenomeni più intensi, poi dall'Appennino settentrionale fino giù al sud sopratsul versante tirrenico", spiega. Per il meteorologo "cominciano a esserci fenomeni molto intensi" sui rilievi alpini.