Sinner la sua compagna di scuola | Non parlava molto e non faceva copiare con le ragazze era timido

Dopo la vittoria di Jannikalle Atp Finals 2024, a Rai Radio 1 è intervenuta Adisa Yahya, suadi classe all’istituto Welther di Bolzano., la suadi: «Gli chiesi di firmarmi una pallina da tennis per rivenderla»La ragazza ha raccontato qualche aneddoto della vita scolastica del tennista:«Una volta a lui cadde una pallina da tennis dallo zaino. Io la raccolsi e gli dissi: “firmamela per favore, così quando sarai famoso potrò metterla all’asta”. Lui non disse nulla, si fece una risata e la firmò. La pallina però non l’ho affatto venduta, la terrò per mio figlio, magari porterà fortuna anche a lui se un giorno vorrà giocare a tennis».Su che tipo di studente fosse ha risposto:«Era un ragazzocalmo, capace e riservato. None si concentrava solo sul suo lavoro.