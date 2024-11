Ilrestodelcarlino.it - Rigassificatore a Ravenna, traguardo vicino e nei tempi

, 19 novembre 2024 – È stata completata con successo da Snam l’installazione al largo della costate della seconda e ultima parte di piattaforma, il deck est, alla quale si ormeggeranno la nave rigassificatrice BW Singapore e le metaniere che la riforniranno di gas naturale liquefatto. Un progetto dal valore di un miliardo, unico in Italia e in Europa, strategico per l’equilibrio energetico nazionale, che metterà a disposizione del Paese una capacità aggiuntiva di rigassificazione pari a 5 miliardi di metri cubi all’anno raggiungendo così la quota del 40% della domanda complessiva di gas, in linea con gli obiettivi di diversificazione fissati dal governo nel marzo del 2022 in occasione della crisi russo-ucraina. “Abbiamo tagliato un altroimportante, un’operazione complessa che ci consentirà di rispettare ifissati per questa infrastruttura, un tassello fondamentale per consolidare la sicurezza energetica del Paese e dell’Europa, anche a fronte della progressiva evoluzione dei flussi di gas”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier.