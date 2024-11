Ilgiorno.it - Perché il caso di suicidio assistito in Lombardia farà discutere parecchio

Mentre la maggioranza di centrodestra si appresta a ribadire che la Regione, in assenza di una legge statale, non può approvare alcuna legge regionale che definisca i tempi e le procedure per ilmedicalmente, la sanità lombarda autorizza un malato terminale a ricorrere proprio almedicalmenteseguendo una prassi che, in assenza di una legge statale ed una legge regionale, discende da una sentenza della Corte Costituzionale. Sembra assurdo, invece è cronaca. Nel dettaglio, stamattina in Consiglio regionale sarà messa ai voti una pregiudiziale di costituzionalità relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare sul Fine Vita. Con la pregiudiziale si afferma – in sintesi – che la competenza a disciplinare la materia è esclusivamente dello Stato e, quindi, la Regione deve evitare di procedere.