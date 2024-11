Iodonna.it - Oggi la moda brilla nella creazione di vere e proprie tute spaziali. Fra design e materiali avveniristici che portano l’Italia del tessile in primo piano

Per Hardy Amies, abile sarto di Savile Row (nonché ideatore degli abiti della Regina Elisabetta per quasi quarant’anni), il rosso era uno fra i colori più virili. È stato forse un caso se ledi 2001: Odissea nello Spazio furono realizzate in un’intensa tonalità carminio, quando il nobile stilista classe 1909 venne scelto da Stanley Kubrick per creare i costumi del suo celebre kolossal? Laitaliana conquista la Luna: presentata la tuta spaziale firmata Prada X Leggi anche › Houston, abbiamo una novità: Prada firma le nuoveNASA Dalla fantasia alla realtà, lanello spazio ci è andata (e ci andrà) davvero.