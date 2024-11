Neonatologia, Agosti "Dare la stessa dignità di nascita in tutta Italia"

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Coinvolgere sempre di più i genitori in terapia intensiva neonatale, avere un progetto di uguaglianza nelle cure neonatali inla Penisola, continuità assistenziale dopo le dimissioni dall’ospedale e sostenere il latte materno per i prematuri. Sono questi i principali obiettivi su cui Massimo, presidente eletto della Societàna di, intende concentrarsi nel corso del suo mandato. Intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress,ha voluto fare il punto della situazione sulle nascite premature ine nel mondo. “Abbiamo appena celebrato il 17 novembre, come tutti gli anni dal 2008, la Giornata Mondiale della Prematurità. In questo giorno vogliamo ricorche la prematurità è una condizione che può capitare a tutti. Sono 13 milioni l’anno i neonati prematuri in tutto il mondo, 25mila in