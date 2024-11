Iodonna.it - “Libera”, la clip della fiction con Lunetta Savino magistrato

Leggi su Iodonna.it

Comincia stasera su Rai 1 Libera,in 4 puntate con protagonistanel ruolo di. Considerata integerrima, in una Trieste piena di misteri, Libera si unisce a un criminale da strapazzo per compiere un’indagine segreta e rocambolesca: portando avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote. Il dilemma tra il rispettoLegge e il desiderio di vendetta è il motorestoria di Libera Orlando, giudice del tribunale di Trieste. Tutto ha inizio quando la donna riesce a mettersi sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevolemorte di sua figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima. Leggi anche › Con “Studio Battaglia” e “Lolita Lobosco”è tornata regina delleMa Libera è anche una nonna affettuosa: ha una nipote quattordicenne, Clara, alla quale ha fatto da madre da quando la ragazzina è rimasta orfana.