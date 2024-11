Gaeta.it - Impennata storica del traffico aereo in Italia: i dati di Enav nei primi nove mesi del 2024

Il monitoraggio del traffico aereo in Italia da parte di Enav ha rivelato un incremento notevole nei primi nove mesi del 2024, segnando un record storico. Grazie a una ripresa significativa delle rotte internazionali, i volumi di traffico sono aumentati sensibilmente, contribuendo a risultati finanziari positivi per l'ente, in un contesto di consolidamento del settore aereo europeo. Crescita del traffico aereo: dettagli sui numeri. I dati mostrano un aumento del 10,8% nel traffico di rotta e del 10,7% nelle operazioni terminali, comparati con il medesimo periodo dell'anno precedente. I risultati sono impressionanti, poiché segnalano un ritorno a livelli di attività pre-pandemia. Questo trend è stato guidato principalmente da un incremento delle prenotazioni per voli internazionali, che hanno notevolmente superato le aspettative iniziali.