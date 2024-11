Universalmovies.it - Dragon Trainer | Il trailer del film in live action [leaked]

Nel primo pomeriggio odierno è trapelato in rete il teaserdi, la versionein arrivo al cinema.In attesa della versione ufficiale, potrebbe essere online nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore, è possibile dare uno sguardo alla realizzazione del villaggio iconico di Berk, allo stile dei personaggi umani offerti al pubblico in carne ed ossa, ma soprattutto di quello utilizzato per “Sdendato” e gli altri draghi. Tutto Perfetto!La Prima Foto da EmpireNote di ProduzioneDean DeBlois ha scritto e diretto il, con Marc Platt e Adam Siegel in cabina di produzione. Il cast scelto per la versionevedrà il ritorno di Gerard Butler – già doppiatore nella trilogia animata – nel ruolo di Stoick, con Mason Thames che vestirà il ruolo del coraggioso Hiccup, e Nico Parker come Astrid.