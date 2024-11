Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, WIC Awards for Pioneering Science and Technology (2)

Tongxiang, 19 nov – (Xinhua) – Il chip per la visione complementare ispirato al cervello umano, con rappresentazioni basate sul primitivo, viene presentato alla cerimonia di premiazione dei World Internet Conference (WIC)forand, a margine del WIC Wuzhen Summit a Wuzhen, nella provincia orientale cinese dello, oggi 19 novembre 2024. Oggi qui sono stati premiati un totale di 20 progetti. Questi, tutti ritenuti di rilevanza internazionale, riguardano aree all’avanguardia come il calcolo ispirato al cervello umano, l’intelligence incorporata e la rete 6G, e sono suddivisi in tre gruppi, ovvero ricerca di base, tecnologia chiave e ricerca e sviluppo. (Xin) Agenzia Xinhua