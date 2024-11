Dailymilan.it - Calciomercato Milan, retroscena Andrea Cambiaso: oggi vale 60 milioni e Pioli…

poteva giocare nel: l’ex tecnico rossonero Pioli lo aveva inserito nella lista dei desideri nello scorsoè l’uomo più in forma della Juventus e il suo valore è schizzato alle stelle, sfiorando quota 60di euro, ma in estate poteva essere un giocatore del: stiamo parlando di. Sì, perché come riportato dal quotidiano Tuttosport, nell’estate del 2023 la dirigenza del club di via Aldo Rossi si era presentata alla porta della Vecchia Signora, con l’intento di portare ao il giocatore in questione.Questo per volere dell’ex allenatore delStefano Pioli, che aveva espresso un forte desiderio per l’esterno classe 2000. Il Diavolo avrebbe cercato di mettere a punto l’operazione per una cifra vicina ai 12di euro, ma il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva stoppato la trattativa, chiedendo almeno 25di euro.